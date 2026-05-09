Il turismo nel Casentino si presenta con un evento dedicato ai sapori e ai saperi locali, che si tiene a Bruxelles. L’iniziativa, organizzata nel mese di maggio, mira a promuovere le eccellenze di questa zona attraverso esposizioni e degustazioni. L’evento coinvolge operatori e produttori del territorio, offrendo loro uno spazio per presentare le proprie produzioni e attività ai visitatori internazionali.

Arezzo, 9 maggio 2026 – Ambito turistico del Casentino i sapori e i saperi del Casentino a doc Italy a Bruxelles. L’Ambito turistico del Casentino è stato presente alla manifestazione Europa e territori: eccellenze in connessione promossa da Doc Italy, che si è tenuta ieri 6 maggio, presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.. A rappresentare il nostro territorio sono state la chef Francesca Bartoli, che ha selezionato i prodotti e l’Assessora Eva Amorosi del Comune di Poppi, capofila di Ambito turistico. L’occasione è arrivata con l’invito a Francesca Bartoli da parte dell'Associazione Nazionale Doc Italy, attiva nella promozione dell'eccellenza agroalimentare e promotrice del Doc Italy in Tour, una vetrina itinerante delle eccellenze italiane che tocca principali piazze italiane ed europee.🔗 Leggi su Lanazione.it

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