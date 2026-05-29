Lana mulini e vino | ciclo di eventi tra Musei ed Ecomusei del Casentino
Nel Casentino, sono in programma visite guidate, laboratori creativi, incontri formativi e mostre tematiche dedicate al patrimonio storico locale. Le iniziative coinvolgono musei ed ecomusei della zona e si concentrano su temi come lana, mulini e vino. L’obiettivo è promuovere la conoscenza delle tradizioni e delle attività storiche della regione attraverso eventi distribuiti in diversi luoghi.
Arezzo, 29 maggio 2026 – Visite guidate, laboratori creativi, incontri formativi e mostre tematiche per scoprire il patrimonio storico casentinese. La vallata vivrà una settimana di particolare dinamismo tra sabato 30 maggio e domenica 7 giugno quando Museo dell’Arte della Lana di Stia, Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena ed Ecomusei del Casentino diventeranno sedi di un ciclo intensivo di appuntamenti per tutte le età all’insegna della valorizzazione di tradizioni, cultura e identità del territorio. Tre eventi in tre giorni consecutivi saranno previsti al Museo dell’Arte della Lana di Stia, a partire dalle 15.00 di sabato 30 maggio con il workshop di uncinetto a cura di Linda Masetti per imparare a realizzare spille a forma di fiore attraverso tecniche artigianali tradizionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Storia, arte e identità: sette eventi nell’aprile di Musei ed Ecomusei del CasentinoA partire dal 7 aprile, il Casentino ospita un calendario di sette eventi dedicati a storia, arte e identità locale.
Leggi anche: Laboratori e convegni aprono la primavera di Musei ed Ecomusei del Casentino
Storia, arte e identità: sette eventi nell’aprile di Musei ed Ecomusei del CasentinoArezzo, 7 aprile 2026 – Un calendario ricco di appuntamenti tra scoperta, conoscenza e formazione per il MEC - Musei ed Ecomusei del Casentino. La rete di valorizzazione territoriale che unisce Museo ... lanazione.it
Il Casentino diventa un laboratorio didattico diffuso tra Musei ed EcomuseiArezzo, 15 ottobre 2025 – Il Casentino diventa un grande laboratorio didattico tra storia, tradizioni, racconti, creatività e manualità. EcoMuseo del Casentino, Museo Archeologico del Casentino di ... lanazione.it