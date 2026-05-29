Lana mulini e vino | ciclo di eventi tra Musei ed Ecomusei del Casentino

Notizia in breve

Nel Casentino, sono in programma visite guidate, laboratori creativi, incontri formativi e mostre tematiche dedicate al patrimonio storico locale. Le iniziative coinvolgono musei ed ecomusei della zona e si concentrano su temi come lana, mulini e vino. L’obiettivo è promuovere la conoscenza delle tradizioni e delle attività storiche della regione attraverso eventi distribuiti in diversi luoghi.