Ai ballottaggi per le elezioni del 2026 si registra un equilibrio tra centrodestra e centrosinistra, con entrambi gli schieramenti che ottengono risultati simili. Tuttavia, i dati indicano una diminuzione della partecipazione degli elettori rispetto alle precedenti consultazioni. La distanza tra cittadini e urne continua a crescere, evidenziando un calo della partecipazione alle elezioni. Le sfide per entrambi gli schieramenti riguardano la capacità di coinvolgere gli elettori e di consolidare il consenso.

Roma, 8 giugno 2026 – Il dato politico racconta un sostanziale equilibrio tra i due schieramenti. Quello elettorale, invece, fotografa una crescente distanza tra cittadini e urne. I ballottaggi amministrativi che hanno interessato 42 Comuni italiani, tra cui sei capoluoghi di provincia, consegnano una mappa divisa quasi a metà tra centrodestra e centrosinistra, ma soprattutto registrano una significativa frenata della partecipazione. Alle urne si è recato il 52% degli aventi diritto, oltre otto punti percentuali in meno rispetto al primo turno. Un calo diffuso che assume contorni particolarmente marcati ad Agrigento, dove l'affluenza ha perso addirittura 18 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vincitori e sconfitti ai ballottaggi 2026: la posta in palio spartita fra centrodestra e centrosinistra

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