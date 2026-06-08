Ballottaggi comunali 2026 | il centrodestra si prende Lecco il centrosinistra strappa Agrigento Meloni | La nostra coalizione è solida e forte – La diretta

Il centrodestra ha conquistato Lecco, mentre il centrosinistra ha vinto ad Agrigento. Durante il secondo giorno di voto, si sono svolti i ballottaggi in 42 comuni con oltre 15.000 abitanti, tra cui i capoluoghi di provincia. La chiusura delle urne ha confermato i risultati in queste città. La giornata si è conclusa con le operazioni di scrutinio e la comunicazione dei dati ufficiali.

È il secondo e ultimo giorno di voto per i ballottaggi delle amministrative 2026. La seconda tornata riguarda 42 comuni sopra i 15mila abitanti, inclusi i capoluoghi di provincia Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ed è a queste sfide che si guarderà principalmente per dedurre qualche significato politico più generale dalla sfida accolta, per il resto, con ben poca attenzione dagli elettori. Nella regione Sardegna, invece, si sta svolgendo il primo turno delle amministrative in 148 comuni. Occhi puntati anche su Vigevano, dopo che il candidato sostenuto da Roberto Vannacci – Furio Suvilla, che aveva ottenuto il 14% al primo turno – ha scelto di non appoggiare il candidato di Forza Italia Paolo Previde Massara, che sfida Rossella Buratti del Pd, e di esprimersi votando «scheda nulla o bianca». 🔗 Leggi su Open.online

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