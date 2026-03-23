Vincenzo Schettini, docente pugliese, youtuber e divulgatore scientifico, diventato famoso per il suo progetto di lezioni online “La Fisica che ci piace”, respinge al mittente l’accusa di pretendere dagli studenti visualizzazioni, in cambio di voti più alti in una intervista al programma Melog di Radio24, “ Istintivamente, a quegli studenti che avevo, dicevo di seguire una live su Youtube – ha spiegato – perché mi rendevo conto che mentre i 50enni ascoltavano la musica, i ragazzi ascoltavano i gamers e perdevano tempo. Quindi ho detto a me stesso che dovevo ritagliarmi uno spazio lì perché quella è la piazza in cui loro se la fanno e lì devo entrare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Durante le live il voto in più non era conseguente al cliccare, ma allo studiare. Era sotto gli occhi di tutti da 10 anni e nessuno ha detto nulla”: Vincenzo Schettini si difende

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Vincenzo Schettini si difende e chiama gli avvocati, gli show in classe e gli studenti “costretti”: «Scherzavo». Giallo sui 100 video sparitiMai una segnalazione finora sarebbe stata sollevata contro Vincenzo Schettini per la sua attività di insegnante e influencer anche in classe.

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Ho disegnato il Prof. Vincenzo Schettini alla fiera @megacon_genova e, al di là di tutto quello che si dice in giro, io ho incontrato una persona profondamente dolce, umile e autenticamente innamorata dell’insegnamento. In un mondo in cui spesso si critica pi facebook

Vincenzo Schettini era l’ospite d’onore di Luxottica per la consegna delle borse di studio. x.com