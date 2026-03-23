Vincenzo Schettini rompe il silenzio sulla bufera social | Il voto in più era conseguente allo studiare La verità su didattica e web

Vincenzo Schettini smentisce a Radio24 lo scambio tra voti e visualizzazioni, chiarendo la sua innovativa didattica digitale e il part-time L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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