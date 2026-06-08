Vince la continuità amministrativa | Tricase e Casarano confermano De Donno e De Nuzzo

Nelle elezioni comunali di Tricase e Casarano, i sindaci uscenti Ottavio De Nuzzo e Antonio De Donno sono stati confermati alla guida delle rispettive città. Entrambi hanno ottenuto la riconferma, mantenendo così la continuità amministrativa. Le urne hanno sancito la vittoria dei candidati usciti, che continueranno a dirigere le amministrazioni locali. La vittoria è stata ufficializzata con i risultati definitivi delle consultazioni.

TRICASECASARANO – Vince la continuità amministrativa e si riconfermano alla guida delle rispettive comunità i sindaci uscenti di Casarano e Tricase, Ottavio De Nuzzo e Antonio De Donno. Dopo un primo turno tirato, il ballottaggio riconsegna la guida della città ai due primi cittadini, dando loro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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