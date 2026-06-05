Tricase atto conclusivo della campagna elettorale per De Donno e Morciano
A Tricase si avvicina la conclusione della campagna elettorale prima del ballottaggio di domenica e lunedì. Questa sera si terrà l'ultimo appuntamento pubblico con i candidati ancora in corsa, De Donno e Morciano. La manifestazione rappresenta l’atto finale di una campagna elettorale molto intensa, con incontri e confronti pubblici che si sono svolti nei giorni precedenti. Dopo quest'ultima serata, si procederà al voto per eleggere il prossimo sindaco del comune.
TRICASE – Atto conclusivo di una tesa campagna elettorale a Tricase, che si prepara a vivere l’ultima serata di appuntamenti pubblici per i candidati rimasti in corsa per il ballottaggio, prima del voto di domenica e lunedì.Sono stati giorni in cui lo scontro tra Antonio De Donno, sindaco uscente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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