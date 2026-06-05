Tricase atto conclusivo della campagna elettorale per De Donno e Morciano

Notizia in breve

A Tricase si avvicina la conclusione della campagna elettorale prima del ballottaggio di domenica e lunedì. Questa sera si terrà l'ultimo appuntamento pubblico con i candidati ancora in corsa, De Donno e Morciano. La manifestazione rappresenta l’atto finale di una campagna elettorale molto intensa, con incontri e confronti pubblici che si sono svolti nei giorni precedenti. Dopo quest'ultima serata, si procederà al voto per eleggere il prossimo sindaco del comune.