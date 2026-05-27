Casarano corsa al ballottaggio | è partita la sfida a due tra De Nuzzo e Nuzzo

Il 7 e l’8 giugno si svolgeranno le elezioni a Casarano, con il ballottaggio tra il sindaco uscente e un altro candidato. Il sindaco ha ottenuto un vantaggio al primo turno, ma la maggioranza dei voti è andata a proposte diverse dalla sua. La sfida si concentra sulla corsa tra i due contendenti, entrambi candidati alla carica di primo cittadino.

CASARANO – Un vantaggio importante del sindaco uscente, ma una maggioranza di cittadini che ha votato per le proposte alternative alla continuità: si muove su questo binario la sfida di Casarano, dove il 7 e l’8 giugno si torna a votare per eleggere il nuovo sindaco dopo il primo turno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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