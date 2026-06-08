L’architetto Aniello Tirelli ha commentato la situazione politica a Villaricca, chiedendo meno equilibrismi e più coraggio. Dopo aver pubblicato alcuni post sui social, ha sottolineato che, mentre si discute di responsabilità istituzionale, i cittadini attendono risultati concreti. Tirelli ha espresso questa opinione in un intervento pubblico, senza entrare in dettagli specifici o fare riferimenti diretti a singoli rappresentanti.

Dopo i suoi post social, l’architetto Aniello Tirelli interviene sul momento politico cittadino: «Si parla di responsabilità istituzionale, ma i cittadini aspettano risultati. Servono visione, competenza e scelte chiare». Villaricca – Parole dure, ironia tagliente e una critica politica che non passa inosservata. Negli ultimi giorni l’architetto Aniello Tirelli è intervenuto sui social commentando il momento amministrativo e politico di Villaricca, con riferimenti espliciti alle recenti dinamiche che stanno interessando la maggioranza, il ruolo delle forze politiche e la gestione della macchina comunale. Tirelli contesta quella che definisce una stagione fatta di “posizionamenti”, “equilibrismi” e “compromessi”, richiamando la necessità di una politica più chiara, più competente e soprattutto più orientata ai risultati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Villaricca, Tirelli punge l’amministrazione: «Meno equilibrismi, più coraggio»

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