La pubblica amministrazione sembra dare un esempio poco positivo sul fronte della mobilità sostenibile, con un minor numero di veicoli elettrici immatricolati rispetto al passato e un aumento delle emissioni medie. Nel 2025, soltanto il 14 per cento delle auto nuove rispetta i Criteri ambientali minimi introdotti nel 2021. La tendenza evidenzia una battuta di arresto nella transizione verso veicoli più sostenibili.

Per le auto blu, la transizione ecologica frena. Anzi, fa retromarcia. Tanto che nel 2025 solo il 14 per cento delle auto immatricolate rispetta le norme di Criteri ambientali minimi (Cam) introdotte nel 2021, si immatricolano meno auto elettriche e le emissioni medie sono in crescita. È quanto emerge da uno studio commissionato da Transport & Environment, secondo cui cresce il numero delle auto nuove che violano il limite emissivo massimo consentito, ovvero 160 gKm (grammi per chilometro) di anidride carbonica. E una vettura su tre supera i limiti di legge. I ministeri, tra l’altro, risultano “le amministrazioni peggiori”. Secondo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto blu, la pubblica amministrazione dà il cattivo esempio: meno vetture elettriche, più emissioni e norme violate

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