Gli industriali italiani hanno chiesto una svolta durante l’Assemblea generale di Confindustria, rivolgendo un appello a ridurre le regolamentazioni e ad agire con maggiore coraggio. La richiesta è stata rivolta anche alle autorità politiche, tra cui il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, che hanno sottolineato l’importanza di ascoltare questa voce. L’iniziativa si concentra sulla necessità di semplificare le norme per favorire lo sviluppo economico.

L’appello per una svolta lanciato dagli industriali di tutta Italia all’Assemblea generale di Confindustria, davanti al Presidente della Repubblica Mattarella e al Presidente Meloni, non può – come ha ribadito anche il Presidente del Consiglio – restare inascoltato. Cinque le leve individuate per rimettere le imprese al centro: energia, crescita delle Pmi, sviluppo e innovazione, meno burocrazia e più risorse adeguate agli obiettivi. Sono leve ambiziose sì, ma l’alternativa è il deserto industriale. Nessuno nasconde il momento complesso – dall’Ucraina al Medio Oriente, passando per i dazi americani e il ruolo economico prepotente della Cina – che oggi il governo Meloni si trova a dover gestire, insieme agli altri governi europei. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meno, meglio e più coraggio. L’Ue a cui ambire secondo Terzi

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Lunedi da Leoni del 25 maggio 2026 - Potenza: lavori in corso

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Ottimo grafico! Poi non ho mai capito perché alcuni associano la crescita economica con consumare più risorse della terra. Non è detto! Si può innovare di più (e quindi crescere) inquinando di meno, lo stiamo già facendo. Sta cosa che decrescere è meglio d x.com

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