Villa Marazza celebra la poesia | premiati studenti e autori a Borgomanero
Nel salone d’onore di Villa Marazza, a Borgomanero, sono stati premiati studenti e autori per la sesta edizione del concorso “Città di Borgomanero – Achille Marazza”. La cerimonia si è svolta nell’ambito di “Borgo Poesia”, con la partecipazione di vari autori e studenti. La manifestazione ha celebrato la poesia attraverso la consegna di premi e riconoscimenti.
Nel salone d’onore di Villa Marazza, a Borgomanero, la poesia è tornata protagonista con le premiazioni della sesta edizione del concorso “Città di Borgomanero – Achille Marazza”, inserito nel programma di “Borgo Poesia”. L’appuntamento si è svolto nel pomeriggio di sabato 6 giugno.A consegnare i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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