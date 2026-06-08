Villa Marazza celebra la poesia | premiati studenti e autori a Borgomanero

Notizia in breve

Nel salone d’onore di Villa Marazza, a Borgomanero, sono stati premiati studenti e autori per la sesta edizione del concorso “Città di Borgomanero – Achille Marazza”. La cerimonia si è svolta nell’ambito di “Borgo Poesia”, con la partecipazione di vari autori e studenti. La manifestazione ha celebrato la poesia attraverso la consegna di premi e riconoscimenti.