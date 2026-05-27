A bassa voce | a Borgomanero letture per bambini 0-12 mesi alla Fondazione Marazza
Venerdì 29 maggio alle 10,30 si terranno letture per bambini da 0 a 12 mesi presso la sezione ragazzi della Fondazione Achille Marazza di Borgomanero. L’evento fa parte del ciclo “A bassa voce” e prevede attività di lettura dedicate ai più piccoli. La partecipazione è rivolta a famiglie e bambini in età neonatale e prima infanzia. L’iniziativa si svolge nella sede della fondazione, con ingresso libero.
Venerdì 29 maggio alle ore 10,30 presso la sezione ragazzi della Fondazione Achille Marazza di Borgomanero si terrà un appuntamento del ciclo “A bassa voce. Letture per il primo anno di età”.L’iniziativa è dedicata ai bambini nella fascia 0-12 mesi e si inserisce nel progetto di promozione della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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