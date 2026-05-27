A bassa voce | a Borgomanero letture per bambini 0-12 mesi alla Fondazione Marazza

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 10,30 si terranno letture per bambini da 0 a 12 mesi presso la sezione ragazzi della Fondazione Achille Marazza di Borgomanero. L’evento fa parte del ciclo “A bassa voce” e prevede attività di lettura dedicate ai più piccoli. La partecipazione è rivolta a famiglie e bambini in età neonatale e prima infanzia. L’iniziativa si svolge nella sede della fondazione, con ingresso libero.