Borgomanero al parco di Villa Marazza un pomeriggio di giochi all' aperto e laboratori

Sabato 16 maggio, nel parco di Villa Marazza a Borgomanero, si svolgerà una giornata dedicata al gioco libero all'aperto. L’evento prevede attività di giochi e laboratori rivolti ai bambini e alle famiglie, e si svolgerà durante il pomeriggio. L’iniziativa invita i partecipanti a trascorrere del tempo all’aperto, coinvolgendo i più giovani in attività di svago e socializzazione nel verde della villa.

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