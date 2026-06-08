Sono state pubblicate 100 foto inedite di Villa Certosa, la residenza sarda nota per aver ospitato leader mondiali. Le immagini mostrano dettagli del lusso della villa, ma anche la presenza di un bunker atomico nascosto all’interno della tenuta. Non sono stati forniti dettagli sui costi di gestione o acquisto della proprietà. La pubblicazione delle foto offre uno sguardo senza precedenti sugli interni e le strutture della residenza.

Quanto costa davvero la villa che ospitava i leader mondiali?. Cosa nasconde il bunker atomico presente nella tenuta sarda?. Chi sono gli investitori internazionali che stanno cercando la proprietà?. Come influenzerà l'impianto dissalatore il valore finale della vendita?.? In Breve Gestione vendita affidata a Sotheby’s, Knight Castle e Carolwood Partners.. Proprietà include sette piscine, laghi artificiali, grotte e un bunker atomico.. Nuova concessione per impianto dissalatore per l'autosufficienza idrica della tenuta.. Sede diplomatica tra il 2001 e il 2011 per leader come Bush e Putin.. La reggia sarda di Berlusconi torna al centro dell’attenzione con oltre cento foto inedite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Certosa: 100 foto inedite svelano il lusso della reggia sarda

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Silvio Berlusconis Villa Certosa in Sardinia, Italy viewed

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