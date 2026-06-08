Villa Certosa le 100 foto inedite della reggia di Berlusconi in Sardegna Sette piscine e un bunker atomico | È più grande del Vaticano

Sono state diffuse 100 foto inedite di Villa Certosa, la residenza di Berlusconi in Sardegna. La proprietà include sette piscine, laghi artificiali, grotte e un orto medicinale. Tra le strutture presenti si trova anche un bunker atomico, mentre la villa si estende su un’area più vasta del Vaticano, pur essendo più bassa di San Pietro. La residenza presenta molteplici spazi dedicati al relax e alla sicurezza.

Più grande del Vaticano, ma più bassa di San Pietro. Sette piscine, un bunker atomico, laghi artificiali, grotte, spa e un orto medicinale. È Villa Certosa, la storia residenza estiva di Silvio Berlusconi, tornata sotto i riflettori grazie al sito The Certosa Estate, che ha pubblicato oltre cento fotografie della proprietà, per la maggior parte inedite. Le immagini offrono uno sguardo senza precedenti sugli interni e sugli spazi esterni della tenuta, una dimora da anni al centro della cronaca politica e mondana italiana e destinata a entrare nella storia anche come la proprietà più costosa mai messa sul mercato nel Paese. Durante i governi Berlusconi (soprattutto tra il 2001 e il 2011), la villa assunse quasi il ruolo di sede balneare della politica estera italiana. 🔗 Leggi su Open.online

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