Venerdì 10 aprile alle 18, presso il Montegranatico di Zeddiani, si terrà un evento dedicato alla Sarda Rivoluzione, con lo storico Omar Onnis che presenterà un racconto approfondito del passato legato a questo episodio. La serata combinerà l’analisi storica con momenti musicali, creando un’occasione per conoscere meglio questa vicenda attraverso diverse espressioni artistiche. L’iniziativa si svolge nel centro di Zeddiani, coinvolgendo il pubblico locale e gli appassionati di storia e musica.

Lo storico Omar Onnis presenterà il racconto della Sarda Rivoluzione venerdì 10 aprile alle 18, presso il Montegranatico di Zeddiani, in un evento che fonde analisi storica e musica. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Zeddiani e l’Assemblea Natzionale Sarda (ANS), nell’ambito delle celebrazioni per Sa Die de sa Sardigna. L’appuntamento vedrà Onnis accompagnato dalle suggestioni sonore di F. Medda Arrogalla, creando un ponte tra la memoria collettiva e l’espressione artistica. Un mosaico di memoria tra i centri dell’isola e oltre. L’evento di Zeddiani non è un fatto isolato, ma si inserisce in un calendario più vasto di ricorrenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarda Rivoluzione a Zeddiani: storia e musica svelano il passato

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