Vieste Nobiletti | Indagato e registrato di nascosto da un mio assessore
Un assessore di Vieste avrebbe registrato di nascosto un’indagine nei confronti di un suo collega. La registrazione è avvenuta senza il consenso dell’interessato e durante un periodo di dieci anni. La notizia è stata resa nota da un politico locale, che ha confermato di essere stato oggetto di indagini senza essere stato informato. La vicenda riguarda presunte attività di monitoraggio e intercettazioni non autorizzate.
Nel corso di questi anni la mia attività amministrativa è stata più volte oggetto di indagini, puntualmente conclusesi con l'archiviazione. Si è trattato, nella generalità dei casi, di procedimenti originati da denunce provenienti proprio da soggetti che erano stati destinatari del rigore della nostra azione amministrativa. Anche per questa ragione, in passato non ho ritenuto necessario darne pubblica notizia. Questa volta, tuttavia, per la peculiarità della vicenda e per prevenire ogni possibile speculazione, anche di natura politica, ritengo doveroso informare direttamente la cittadinanza che mi è stato notificato un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili dalla Procura della Repubblica di Foggia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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