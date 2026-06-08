Vieste Nobiletti | Indagato e registrato di nascosto da un mio assessore

Notizia in breve

Un assessore di Vieste avrebbe registrato di nascosto un’indagine nei confronti di un suo collega. La registrazione è avvenuta senza il consenso dell’interessato e durante un periodo di dieci anni. La notizia è stata resa nota da un politico locale, che ha confermato di essere stato oggetto di indagini senza essere stato informato. La vicenda riguarda presunte attività di monitoraggio e intercettazioni non autorizzate.