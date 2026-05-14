bandiera blu a vieste soddisfazione nobiletti

Stamattina a Roma, presso il CNR, un rappresentante ha ritirato ufficialmente la Bandiera Blu 2026 per la località di Vieste. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi presenti, che hanno assistito alla consegna del riconoscimento. La Bandiera Blu viene assegnata ogni anno a località costiere che rispettano determinati criteri ambientali e di qualità dei servizi. La consegna è avvenuta in un momento in cui si sono espressi commenti positivi da parte di un portavoce locale.

Stamattina a Roma, al CNR, a ritirare la Bandiera Blu 2026 per Vieste. Un riconoscimento che torna, e che ogni anno va guadagnato sul serio. La FEE certifica qualità delle acque, gestione ambientale, raccolta differenziata, servizi. Su tutti questi parametri Vieste si conferma eccellenza — ed è merito di chi lavora ogni giorno per tenerli alti. Un ringraziamento particolare va all’assessore Vincenzo Ascoli che su questi fronti ha lavorato senza sosta. Vieste è il comune con la percentuale più alta di raccolta differenziata in provincia di Foggia: un dato concreto, costruito giorno per giorno con scelte precise. Sul Gargano brillano quest’anno anche Peschici, Rodi Garganico, le Isole Tremiti e Zapponeta: 5 Bandiere Blu in provincia di Foggia, tutte confermate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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