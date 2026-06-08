Vieste Nobiletti fa sapere di essere indagato E fa fuori l' assessore per le conversazioni registrate
La Procura di Foggia ha notificato un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili al sindaco di Vieste, che è anche presidente della provincia, Giuseppe Nobiletti. Contestualmente, è stata revocata l’incarico di un assessore della sua giunta. La decisione segue conversazioni registrate che coinvolgono l’assessore e sono state portate all’attenzione delle autorità. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle registrazioni o sulle motivazioni precise delle decisioni.
Un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili notificato dalla Procura della Repubblica di Foggia al sindaco di Vieste e presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, e la revoca immediata di un assessore della sua Giunta. Sono i due fronti di una vicenda resa pubblica dallo stesso primo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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