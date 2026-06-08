Vieste Nobiletti fa sapere di essere indagato E fa fuori l' assessore per le conversazioni registrate

Notizia in breve

La Procura di Foggia ha notificato un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili al sindaco di Vieste, che è anche presidente della provincia, Giuseppe Nobiletti. Contestualmente, è stata revocata l’incarico di un assessore della sua giunta. La decisione segue conversazioni registrate che coinvolgono l’assessore e sono state portate all’attenzione delle autorità. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle registrazioni o sulle motivazioni precise delle decisioni.