Vieste Nobiletti fa sapere di essere indagato E fa fuori l' assessore per le conversazioni registrate

Da foggiatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Foggia ha notificato un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili al sindaco di Vieste, che è anche presidente della provincia, Giuseppe Nobiletti. Contestualmente, è stata revocata l’incarico di un assessore della sua giunta. La decisione segue conversazioni registrate che coinvolgono l’assessore e sono state portate all’attenzione delle autorità. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle registrazioni o sulle motivazioni precise delle decisioni.

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Un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili notificato dalla Procura della Repubblica di Foggia al sindaco di Vieste e presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, e la revoca immediata di un assessore della sua Giunta. Sono i due fronti di una vicenda resa pubblica dallo stesso primo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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