Un confronto acceso tra il sindaco di Vieste e un individuo chiamato Nobiletti ha portato a una dura replica da parte dell’amministratore comunale, che ha accusato l’interlocutore di comportamenti sconvenienti. La discussione si è svolta in un contesto pubblico, con parole forti e invettive reciproche, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi di questa tensione. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, creando un clima di polemica.

Negli ultimi quattro anni ho lasciato che passasse solo la SUA narrazione, sia perché volevo tutelare la mia attività commerciale, sia perché ci sono delle cause in corso e ritengo che quelle siano le sedi adeguate in cui discutere dei fatti. Ma adesso il vaso è colmo. Dovete sapere che la diatriba tra la mia famiglia e quella del sindaco Nobiletti va avanti da decenni, da ben prima che lo stesso intraprendesse qualsivoglia carriera politica, per questioni di confini e terreni. Suo padre Giacinto infatti, che oggi viene fatto passare per vittima, è stato per anni (lo è tutt’ora) nostro carnefice, seminando rancori e litigi oltre che con noi, anche con tutto il vicinato presente in località Defensola, dove la famiglia Nobiletti risiede e ha un villaggio turistico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Vieste, la replica: “Nobiletti, il tuo squallore non conosce limiti”

Tentato omicidio a Vieste, Nobiletti: “Auspico intervento immediato delle Forze dell’Ordine”Apprendo con grande preoccupazione la notizia del tentato omicidio avvenuto a Vieste.

Nuova aggressione al padre di Giuseppe Nobiletti, sindaco di ViesteAncora una volta a subire ingiustamente le conseguenze del mio operato è mio padre.

Temi più discussi: NUOVA AGGRESSIONE AL PADRE DI GIUSEPPE NOBILETTI, SINDACO DI VIESTE (2). LA REPLICA DI CARMELA PECORELLI; Padre del sindaco aggredito, la figlia dell'uomo accusato vuota il sacco: Adesso la misura è colma; Vieste, il sindaco Nobiletti denuncia: Mio padre aggredito ancora, serve più tutela; Vieste, aggressione al padre del sindaco: la replica della famiglia dell’uomo accusato.

Vieste, presunta aggressione al padre del sindaco: replica figlia dell’uomo coinvolto: Non è come sembraVieste, presunta aggressione al padre del sindaco: la replica della figlia dell’uomo coinvolto In merito all’articolo relativo alla presunta aggressione ai danni del padre del sindaco di Vieste, Giuse ... statoquotidiano.it

Vieste, aggressione al padre del sindaco Nobiletti: Colpiscono lui per arrivare a meVieste, il sindaco Nobiletti denuncia l’ennesima aggressione al padre 79enne. Minacce di morte e denuncia ai carabinieri. La tentazione di mollare è forte, ma non posso dargliela vinta. trmtv.it

Comune di Vieste. Da oggi sono cominciate le attività di bonifica delle spiagge del litorale di Vieste. #comunedivieste - facebook.com facebook