Il sindaco di Vieste ha revocato la delega all'assessore coinvolto in un’indagine della Procura. Sono emerse conversazioni private registrate illegalmente all’interno del Comune, anche nelle comunicazioni tra dipendenti e l’operatore economico collegato all’assessore. Le conversazioni sono state sequestrate durante le indagini, che stanno ancora approfondendo i rapporti tra le parti. L’indagine riguarda anche il ruolo di questa figura economica nel contesto amministrativo locale.

Chi è l'operatore economico legato all'assessore sotto indagine? Come sono state registrate segretamente le conversazioni private in Comune? Quali accertamenti tecnici sta effettuando la Procura di Foggia? Perché il sindaco ha dichiarato il tradimento della fiducia politica??? In Breve Indagini Procura di Foggia su legami tra Paglialonga e operatore economico. Registrazioni occulte di conversazioni private coinvolgono altri membri dell'amministrazione comunale. Cont . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vieste, il sindaco revoca la delega: indagini della Procura

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