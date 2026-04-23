Cassazione respinto ricorso della Procura di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio | la Procura dovrà proseguire le indagini

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Caltanissetta riguardo alla strage di via D’Amelio. La decisione implica che le indagini continueranno come previsto, includendo anche la “pista nera”. La Procura aveva impugnato un’ordinanza emessa dal Gip il 19 dicembre scorso, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. La vicenda resta sotto esame con nuove verifiche in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove indagini confermate, inclusa la “pista nera”. La Corte di Cassazione ha stabilito l’inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura di Caltanissetta, che contestava l’ordinanza emessa dal Gip Graziella Luparello il 19 dicembre scorso. Tale ordinanza disponeva la prosecuzione delle indagini nell’ambito dell’inchiesta sui possibili mandanti esterni della strage di via D’Amelio. La decisione è stata presa dalla quinta sezione penale della Suprema Corte, in linea con quanto sostenuto dal procuratore generale. Il contesto dell’indagine. Il provvedimento oggetto del ricorso riguarda un procedimento contro ignoti relativo alla strage del 19 luglio 1992.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cassazione, respinto ricorso della Procura di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio: la Procura dovrà proseguire le indagini Cassazione, Dell'Utri e Berlusconi: facciamo chiarezza #diritto #notizie #cassazione #mafia Notizie correlate Strage via D’Amelio, la Cassazione boccia il ricorso dei pm di Caltanissetta: ok a nuove indagini su mandanti esterni e pista neraNiente archiviazione, la Procura dovrà proseguire le indagini sui possibili mandanti esterni e la “pista nera” dietro la strage di via D’Amelio. Liberty Lines, la Cassazione chiude il fronte cautelare: respinto il ricorso della ProcuraLa Cassazione interviene nella complessa vicenda giudiziaria che coinvolge Liberty Lines e, di fatto, conferma l’impianto già delineato dal Tribunale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Strage di via D’Amelio, per la Procura generale della Cassazione il ricorso di Caltanissetta è inammissibile; Procura generale contro i pm di Caltanissetta: nessuna anomalia nell'ordinanza sulla pista nera, la Corte di Cassazione decide il 21 aprile; Strage Via d'Amelio: la pista relativa all'eversione nera merita nuovi accertamenti; Strage di via D’Amelio, Cassazione: no al ricorso della procura sulla pista nera. Borsellino, resta aperta la pista nera sulla strage di Via D’Amelio: la Cassazione respinge il ricorso della Procura. I motiviLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Caltanissetta contro l'ordinanza con cui la Gip ... msn.com Strage via D’Amelio, la Cassazione boccia il ricorso dei pm di Caltanissetta: ok a nuove indagini su mandanti esterni e pista neraRespinto il ricorso dei pm di Caltanissetta: si dovrà indagare ancora su mandanti esterni e pista nera dietro l'attentato a Borsellino ... ilfattoquotidiano.it La Cassazione ha dato ragione alla Gip di Caltanissetta Luparello che per la seconda volta ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Caltanissetta sulle piste di indagine su via D'Amelio alternative a 'mafia-appalti', per intenderci quelle - facebook.com facebook La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Caltanissetta contro l’ordinanza con cui la Gip Luparello, aveva disposto nuove indagini nell’inchiesta sui possibili mandanti esterni della strage di via D’Amelio x.com