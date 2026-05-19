Svolta Glovo c’è il sì della Procura al piano per i rider | verso la revoca del commissariamento
La procura di Milano ha dato il suo parere positivo al piano presentato da Glovo, che prevede impegni formali per i rider. Questo passo potrebbe portare alla revoca del commissariamento in corso. Il pubblico ministero ha confermato di aver valutato favorevolmente le proposte della società e il percorso intrapreso. La decisione rappresenta una tappa importante nel procedimento legale in corso, che riguarda la gestione e le condizioni di lavoro dei rider coinvolti.
Semaforo verde dalla procura per Glovo. Il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha fornito “parere positivo” al “percorso” intrapreso da Glovo e agli “impegni formalizzati” dalla società nel piano che potrebbe condurre nei prossimi mesi alla “revoca della misura dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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