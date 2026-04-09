Arthur Juve cosa succederà al termine della stagione? La posizione del Gremio

Al termine della stagione, si attendono aggiornamenti sulla possibile cessione di Arthur Juve, con il Gremio che sta valutando un eventuale acquisto a titolo definitivo. La società brasiliana ha mostrato interesse per il giocatore e sta negoziando con il club di appartenenza. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo alle cifre o alle modalità dell’operazione, mentre le parti coinvolte continuano a trattare per definire il futuro del calciatore.

per un eventuale acquisto a titolo definitivo. Il ritorno in patria ha segnato una svolta decisiva per la carriera di Arthur Melo, attualmente in forza al Gremio. Dopo anni trascorsi in giro per l’ Europa senza trovare stabilità, l’ex talento del Barcellona ha finalmente riacceso i riflettori sulle proprie qualità. Secondo la Gazzetta dello Sport, il mediano si è posizionato come il quarto miglior regista tra i calciatori impegnati fuori dai principali campionati europei, dimostrando di poter ancora dominare il campo con la sua visione di gioco. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Nonostante la rinascita atletica, la sua situazione contrattuale con la Juventus resta complessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arthur Juve, cosa succederà al termine della stagione? La posizione del Gremio Leggi anche: Milik Juve, il futuro del centravanti polacco è già segnato. Ecco che cosa succederà al termine della stagione Bremer Juve, sarà addio al termine della stagione? La verità sulla clausola rescissoria e la posizione del difensore brasilianodi Francesco SpagnoloBremer Juve, la clausola rescissoria rappresenta un’ostacolo importante in questo matrimonio. Arthur: Torno alla Juventus e spero di avere una chance con Spalletti. A Neymar dico di venire a TorinoArthur torna a parlare di Juventus. Il centrocampista del Gremio, che è ancora di proprietà dei bianconeri con un contratto in scadenza nel 2027 (con ingaggio da 5 milioni di euro lordi), a fine ... calciomercato.com Elkann, adesso cosa succederà alla Juventus? Il ruolo dei figliIn tutte le dichiarazioni pubbliche, e in quelle fatte trapelare off the record, il ritornello è stato sempre lo stesso: la Juventus non si tocca. John Elkann, a capo della holding di famiglia che ... gazzetta.it