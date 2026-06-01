Arthur ha giocato 14 partite con il Gremio da quando è arrivato in prestito dalla Juventus. Durante questa stagione, ha totalizzato 1.200 minuti in campo. Un dato sorprendente riguarda il suo passaggio completato con successo: il 90% delle volte, risultando tra i migliori della squadra. Nessun gol né assist finora, ma la sua presenza si fa sentire nel centrocampo.

di Francesco Spagnolo Come sta andando la stagione di Arthur con il Gremio? I numeri dopo il prestito dalla Juve e c’è un dato davvero incredibile. Le ultime. Fra i calciatori ancora di proprietà della Juve, ma in prestito in altri club c’è sicuramente Arthur. Il centrocampista brasiliano si è messo in evidenza con il Gremio. Analizzando nel dettaglio i numeri del giocatore, emerge chiaramente come Arthur sia diventato un punto di riferimento insostituibile in questa prima parte di stagione. Con un bottino di 10 presenze complessive, il centrocampista ha dimostrato una costanza di rendimento invidiabile. Non è un caso che per ben 8 volte sia partito nell’undici titolare, a dimostrazione della profonda fiducia che lo staff tecnico ripone nelle sue qualità geometriche e nella sua intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come sta andando la stagione di Arthur con il Gremio? I numeri dopo il prestito dalla Juve e quel dato incredibile sul centrocampista

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RAMIRO AVALIA O MOMENTO DE ARTHUR NO GRÊMIO E O FUTURO DO JOGADOR | Cortes do Duda

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