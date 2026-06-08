Videochiamata-esca per svuotare la casa dell' anziana | truffatore incastrato dal negoziante mentre tenta di tornare a Napoli

Notizia in breve

Un uomo coinvolto in una truffa ai danni di una donna di 72 anni è stato arrestato dopo essere stato intercettato da un negoziante. L’individuo aveva organizzato una videochiamata-esca per svuotare l’abitazione dell’anziana, e poco dopo aveva rapinato la vittima. Mentre tentava di tornare a Napoli, è stato fermato dal commerciante, che ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato condotto in commissariato.