Videochiamata-esca per svuotare la casa dell' anziana | truffatore incastrato dal negoziante mentre tenta di tornare a Napoli
Un uomo coinvolto in una truffa ai danni di una donna di 72 anni è stato arrestato dopo essere stato intercettato da un negoziante. L’individuo aveva organizzato una videochiamata-esca per svuotare l’abitazione dell’anziana, e poco dopo aveva rapinato la vittima. Mentre tentava di tornare a Napoli, è stato fermato dal commerciante, che ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato condotto in commissariato.
Incastrato da un negoziante. Un malvivente che poco prima aveva rapinato una donna di 72 anni raggirata con una truffa nella zona di Conca d'Oro. Arrivato la mattina a Roma dalla provincia di Caserta la sua trasferta lampo è finita con le manette ai polsi al capolinea dei pullman alla stazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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