Truffatore ' pendolare' arrestato dalla polizia dopo il colpo a casa di un' anziana

Un giovane di 21 anni residente nel casertano è stato arrestato dalla polizia di Livorno con l'aiuto della squadra mobile di Caserta. L'uomo è accusato di aver commesso una truffa e un furto ai danni di un'anziana residente a Livorno. L'arresto è avvenuto dopo aver coinvolto l'individuo in un episodio che ha visto la vittima subire un furto presso la propria abitazione.

La vittima derubata di gioielli e 950 euro in contanti. Il malfattore 21enne finisce in carcere Un 21enne residente nel casertano è stato arrestato dalla polizia di Livorno, con l'ausilio della squadra mobile di Caserta, per truffa e furto ai danni di un'anziana livornese. Il giovane è finito in carcere, su disposizione del gip del tribunale toscano che ha accolto la richiesta di misura cautelare da parte della Procura. Secondo quanto ricostruito, lo scorso 6 febbraio, il giovane, in concorso con un complice rimasto ignoto, avrebbe contattato telefonicamente una donna ultrasettantenne spacciandosi per un maresciallo dei... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Anziana ferita da un truffatore dopo il trucco del finto carabiniere a Faenza, arrestato 43enneUn arresto per rapina pluriaggravata e recupero di preziosi: questo il bilancio dell’operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato a...

Leggi anche: Sviene in casa per il monossido rilasciato da un fornello lasciato acceso: anziana salvata dalla polizia

Approfondimenti e contenuti su Truffatore 'pendolare' arrestato dalla...

Arrestato truffatore seriale degli anziani in trasferta a MilanoIl ragazzo, 22 anni. è incappato nei controlli che da tempo la Polizia di Stato del Commissariato Bonola e la Polizia locale di Milano stanno conducendo in zona proprio per monitorare le truffe ai ... ilgiorno.it

Arrestato truffatore di vent’anni. Derubava anziani di soldi e gioielli. Bloccato subito dopo il colpoLodi, aveva telefonato a casa fingendosi un tenente dei carabinieri e poi si era presentato alla porta. La vittima, intuendo il raggiro, aveva chiamato il 112. Il giovane ora ha l’obbligo di dimora ad ... msn.com