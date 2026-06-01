Tenta la truffa del finto nipote ma a casa dell' anziana trova ad attenderlo carabinieri e polizia municipale

Un uomo ha chiamato un’anziana, fingendosi suo nipote, e si è recato a casa sua con l’intento di truffarla. All’arrivo, è stato sorpreso dai carabinieri e dalla polizia municipale, che lo hanno trovato sul posto. L’uomo, che aveva già tentato di ingannare l’anziana, è stato arrestato. La donna sta bene.

Ha tentato la truffa del finto nipote prendendo di mira un'anziana donna residente nella cittadina di Itri. Le ha chiesto la somma di 5mila euro in contanti, ma quando si è presentato in casa della signora per incassare ha trovato ad attenderlo carabinieri e polizia municipale.Il responsabile, un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Totòtruffa a Napoli, vende casa (con un sosia) all'insaputa del proprietario: arrestati

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