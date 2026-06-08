VIDEO Trasporto ferroviario in Umbria De Rebotti | Necessario intervento del Governo serve indirizzo nazionale

Il trasporto ferroviario in Umbria rischia di subire cambiamenti significativi con la discussione della delibera Art n. 49 del 2026. La modifica potrebbe alterare l’equilibrio tra servizi pubblici e a mercato, aggravando una situazione già critica nella regione e nel Centro Italia. La richiesta di intervento da parte del Governo si concentra sulla necessità di un indirizzo nazionale per gestire la questione.

"La delibera di Art attualmente in discussione, la n. 49 del 2026, rischia di modificare profondamente l’equilibrio tra trasporto pubblico e servizi a mercato, aggravando una situazione che per l’Umbria e per molte regioni del Centro Italia è già particolarmente complessa. Per questo stiamo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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