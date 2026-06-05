Crisi del trasporto ferroviario l' appello dei sindacati | Subito una legge speciale per l' Umbria

I sindacati hanno chiesto l'adozione immediata di una legge speciale per l'Umbria a causa di ritardi, disservizi e criticità nel trasporto ferroviario regionale. La richiesta arriva in risposta a un aumento delle problematiche segnalate dagli utenti e dai lavoratori, che evidenziano un peggioramento delle condizioni del servizio. La situazione si sta aggravando, secondo le rappresentanze sindacali, con conseguenze sulla mobilità locale e sulla qualità del trasporto pubblico.

Ritardi, disservizi e criticità: la situazione del trasporto ferroviario in Umbria si fa sempre più spinosa.La delicata questione torna non soltanto al centro del dibattito politico, ma anche fra le priorità delle organizzazioni sindacali dei trasporti. Dall'ex Fcu ai collegamenti con Roma e le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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