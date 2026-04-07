Cresce del 20 per cento la tariffa del trasporto pubblico De Rebotti promette | I 4 milioni in più non saranno pagati dai cittadini | ecco la strategia

La tariffa del trasporto pubblico regionale aumenterà del 20 per cento, una decisione che ha generato discussioni e polemiche tra cittadini e esponenti politici. La Giunta regionale ha annunciato che i quattro milioni di euro in più non saranno a carico degli utenti, grazie a una strategia ancora da dettagliare. La misura deriva anche dall’implementazione del nuovo biglietto unico regionale, che integra diverse modalità di viaggio in un solo titolo.

Tra polemiche e richiesta di spiegazioni per la delibera pre-adottata dalla Giunta, l'assessore regionale analizza il testo che entrerà in vigore a partire dal 2028 Preoccupano e alimentano polemiche politiche, e anche dal basso (sui social), i quattro milioni in più di costi della tariffa del trasporto pubblico regionale previsti dalla Giunta regionale, determinati sia dall'introduzione del titolo di viaggio unico regionale - un biglietto per l'integrazione con più mezzi - sia dagli obblighi previsti dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in materia di aggiornamento delle tariffe secondo gli indicatori ISTAT. Un 20 per cento in più che si riferisce a quando sarà espletata la gara europea del Trasporto Pubblico che determinerà il nuovo gestore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Fondo per il trasporto pubblico, Lucente: “Mi aspetto di più per la Lombardia, basta smenarci dai 50 ai 70 milioni” Svolta del trasporto pubblico. Così verranno ripartiti i ricavi. A contare saranno i bigliettiCome verranno divisi i soldi dei biglietti tra le aziende di trasporto? È questa la domanda a cui risponde l’ultima parte del regolamento “Unico... Temi più discussi: Ansaldo, utile da 20 milioni e ordini in crescita del 24%; Continua la crescita della Gdo in Italia: il Sud domina con un aumento del 14,20%; Gdo, il carrello cresce a Nord Est: in nove superano il miliardo; Chewy Has Fallen Nearly 45% From Its 52-Week High. Is 2026 the Turning Point?. Per Natale cresce il traffico negli aeroporti del nord SardegnaDurante le festività natalizie (dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026), gli aeroporti del Nord Sardegna stimano un flusso di circa 114.000 passeggeri, in crescita del +2,5% rispetto allo scorso anno, ... ansa.it Farmaci. Il mercato in farmacia cresce del +2,3% a 17 mld e 1,7 mld di confezioni vendute nel 2023, più venduti i medicinali per sistema cardiovascolare e gastrointestinaleI dati di Pharma Data Factory (PDF), freschi di chiusura dell’anno, si basano sulla banca dati più puntuale ed estesa del mercato, con il 95% di farmacie monitorate e una rilevazione dei consumi reali ... quotidianosanita.it Il settore delle fonderie cresce del 16% nel 2025, trainato dai chip per l'IA, con un ecosistema che sta evolvendo in qualcosa di nuovo. - facebook.com facebook Il mercato italiano dell'auto cresce del 7,6% a marzo, Stellantis del 10,3%. Per il gruppo balzo nel trimestre del 16,2%, quota al 32,5% #ANSA x.com