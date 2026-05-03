Piazza della Repubblica a Jesi invasa dalle api | arriva l' allevatore individua la regina e attira lo sciame tra una folla di curiosi VIDEO FOTO

In pieno centro a Jesi, piazza della Repubblica, si è formato uno sciame di api che si è radunato inizialmente a terra, creando un ammasso compatto. Successivamente, gli insetti si sono spostati su una panchina, attirando l’attenzione di numerosi passanti. Un allevatore è arrivato sul posto per intervenire, individuando la regina e cercando di guidare gli insetti in modo sicuro. La scena è stata documentata con foto e video da alcuni presenti.

JESI Sciame di api in piazza della Repubblica, in pieno centro. Le api si sono raccolte inizialmente a terra, formando un ammasso compatto, per poi spostarsi anche su una panchina nelle vicinanze. In pochi minuti si è radunata una piccola folla: c’è chi si è fermato a osservare a distanza e chi ha ripreso la scena con il cellulare. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Le api radunate con l' “aiuto” della regina Determinante l’arrivo di un apicoltore, che ha individuato l’ape regina e ha avviato le operazioni di recupero. Con guanti e attrezzatura, ha posizionato una cassetta sul pavé e ha iniziato a raccogliere lo sciame: le api, attirate dalla presenza della regina, tendono infatti a concentrarsi nello stesso punto, facilitando l’intervento.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Piazza della Repubblica a Jesi invasa dalle api: arriva l'allevatore, individua la regina e attira lo sciame tra una folla di curiosi VIDEO/FOTO Notizie correlate Sciame di api su una colonna dell’Arengario, arriva l’esperto con la macchina aspira-insetti (che ora rischia la multa)MONZA, 25 aprile 2026 – Uno sciame di api in pieno centro a Monza, attaccato a una colonna del trecentesco Arengario, in piazza Roma, ha tenuto... Sciame di 60mila api all'ingresso dell'ospedale \ FOTOIeri all’ospedale di Ponte a Niccheri a è stato effettuato un recupero dopo una sciamatura che aveva portato circa 60mila api a radunarsi all’esterno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piazza della Repubblica. Dove nasce la sovranità popolare (23.04.2026); Vandali in azione a piazza della Repubblica: scritta sulla basilica di Santa Maria degli Angeli; 25 Aprile 2026; Allarme gas in centro, piazza della Repubblica chiusa per una perdita. Cittadini chiamano i vigili del fuoco. Piazza della Repubblica a Jesi invasa dalle api: arriva l'allevatore, individua la regina e attira lo sciame tra una folla di curiosiJESI Sciame di api in piazza della Repubblica, in pieno centro. Le api si sono raccolte inizialmente a terra, formando un ammasso compatto, per poi spostarsi anche su una panchina ... corriereadriatico.it Fuga di gas nel cantiere di piazza della Repubblica: area transennata, vigili del fuoco in azioneANCONA Fuga di gas nel pomeriggio in piazza della Repubblica, nell’area interessata dal cantiere di riqualificazione. L’odore avvertito da residenti e passanti ha fatto ... corriereadriatico.it A Eboli si discute sul rilancio di Piazza della Repubblica: tra degrado e sicurezza, un cittadino propone più luce, pulizia e presenza. Social divisi tra nostalgia e futuro. Paolo Panaro #Eboli #sicurezza #giovani #SudTv #localevent - facebook.com facebook Allarme gas in centro, piazza della Repubblica chiusa per una perdita. Cittadini chiamano i vigili del fuoco x.com