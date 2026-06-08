VIDEO | La certezza dei numeri il corteo e l' arrivo a palazzo Cavallo La grande festa per Comanducci sindaco

Da arezzonotizie.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle ore 16, è stata annunciata ufficialmente la vittoria alle elezioni comunali di Arezzo. Il candidato dichiarato come nuovo sindaco ha ottenuto i risultati necessari per la vittoria, confermando i numeri definitivi. Successivamente, si è svolto un corteo che ha portato all’arrivo a palazzo Cavallo, dove si è svolta una celebrazione pubblica. La comunicazione ufficiale ha confermato l’esito delle urne e la nomina del nuovo rappresentante dell’amministrazione comunale.

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“Lo possiamo dire adesso. Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo”. La consapevolezza della vittoria è arrivata poco dopo le 16. Dal punto elettorale della lista Fare, in via Guido Monaco, è esplosa la festa per tutti coloro che hanno sostenuto la corsa a palazzo Cavallo dell'ex. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Il brindisi di Comanducci a Palazzo CavalloAlle 16,15 circa, il nuovo sindaco di Arezzo ha fatto il suo ingresso nella sala del consiglio comunale.

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