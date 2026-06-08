VIDEO | La certezza dei numeri il corteo e l' arrivo a palazzo Cavallo La grande festa per Comanducci sindaco

Notizia in breve

Alle ore 16, è stata annunciata ufficialmente la vittoria alle elezioni comunali di Arezzo. Il candidato dichiarato come nuovo sindaco ha ottenuto i risultati necessari per la vittoria, confermando i numeri definitivi. Successivamente, si è svolto un corteo che ha portato all’arrivo a palazzo Cavallo, dove si è svolta una celebrazione pubblica. La comunicazione ufficiale ha confermato l’esito delle urne e la nomina del nuovo rappresentante dell’amministrazione comunale.