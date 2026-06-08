Il brindisi di Comanducci a Palazzo Cavallo

Alle 16,15 circa, il nuovo sindaco di Arezzo ha fatto il suo ingresso nella sala del consiglio comunale. È arrivato attraversando un lungo serpentone di persone, con le braccia alzate, e ha concluso l'evento con un brindisi. L'evento si è svolto a Palazzo Cavallo.

Il lungo serpentone fino a Palazzo Cavallo, l'ingresso con le braccia levate e poi il brindisi: così alle 16,15 circa il nuovo sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci, ha fatto il suo ingresso nella sala del consiglio comunale. Accanto a lui, tra abbracci, baci, sorrisi e corsi, travolti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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