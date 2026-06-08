AREZZO – Prima l’attesa, poi la conferma della vittoria e infine la festa. È questo il filo conduttore del video che racconta alcuni dei momenti più significativi della serata elettorale che ha incoronato Marcello Comanducci nuovo sindaco di Arezzo. Le immagini si aprono nel punto elettorale del centrodestra, proprio mentre arriva la notizia che certifica il successo al ballottaggio. Da lì prende il via la festa dei sostenitori, che accompagnano Comanducci verso Palazzo Cavallo intonando l’inno di Fratelli d’Italia. L’arrivo davanti al municipio segna uno dei momenti più simbolici della serata. Tra applausi, cori e congratulazioni, i festeggiamenti proseguono davanti alla sede del Comune, dove il neo sindaco è accolto dall’entusiasmo di simpatizzanti e amici. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - VIDEO | Dalla notizia della vittoria all’arrivo a Palazzo Cavallo: il pomeriggio di festa di Comanducci

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Il brindisi di Comanducci a Palazzo CavalloAlle 16,15 circa, il nuovo sindaco di Arezzo ha fatto il suo ingresso nella sala del consiglio comunale.

Dalla notte dei fuochi a Palazzo Cavallo. Curina, il sindaco partigiano del dialogoNella notte del 1944, l’Appennino toscano si illumina con fuochi accesi simultaneamente, segnando un momento di presenza e di tensione.

Argomenti più discussi: Festa della Repubblica: Mattarella accoglie ai Giardini del Quirinale i più fragili; Roma cavalli in fuga sulla Colombo, indagini sulla provenienza dei botti usati dai vigili. L'agente accusato: Mi spiace, volevamo festeggiare; Cavalli in fuga a Roma, la 'punizione' per 4 vigili urbani; Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo, la città resta al centrodestra.

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