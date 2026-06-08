VIDEO I Lo sconfitto Sicari | Il risultato era a portata di mano farò un' opposizione costruttiva per il bene di Chieti
Un candidato sconfitto ha dichiarato che l'avversario era di alto livello e che perdere di così poco brucia, perché il risultato era alla portata. Ha annunciato che farà un’opposizione costruttiva per il bene della città. La vittoria è andata all'altro candidato, che ha ottenuto il risultato con uno scarto minimo. La differenza tra i due contendenti è stata molto ristretta, lasciando aperta la discussione sui risultati finali.
“L'avversario era di una caratura tale che brucia di aver perso per così poco, perché vuol dire che il risultato era a portata di mano”. Così il candidato sindaco del centrodestra, Cristiano Sicari, commenta il risultato elettorale che ha visto la vittoria di Giovanni Legnini al ballottaggio.“Io. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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