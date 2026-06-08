VIDEO I Lo sconfitto Sicari | Il risultato era a portata di mano farò un' opposizione costruttiva per il bene di Chieti

Notizia in breve

Un candidato sconfitto ha dichiarato che l'avversario era di alto livello e che perdere di così poco brucia, perché il risultato era alla portata. Ha annunciato che farà un’opposizione costruttiva per il bene della città. La vittoria è andata all'altro candidato, che ha ottenuto il risultato con uno scarto minimo. La differenza tra i due contendenti è stata molto ristretta, lasciando aperta la discussione sui risultati finali.