Giro a Chieti Sicari | lo sport sarà al centro del programma comunale

A Chieti si sta preparando un nuovo programma comunale che mette al centro le attività sportive, con particolare attenzione alla creazione di una Consulta dello Sport dedicata alle associazioni locali. Il progetto Chieti Città-Campus coinvolge il CUS e mira a promuovere iniziative sportive e culturali sul territorio. La Consulta avrà il compito di rappresentare le diverse realtà sportive, mentre il progetto intende favorire l’utilizzo di strutture e risorse dedicate alle attività giovanili e sportive.

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? Punti chiave Come influirà la nuova Consulta dello Sport sulle associazioni locali?. Quali benefici concreti porterà il progetto Chieti Città-Campus al CUS?. Come verranno gestiti gli impianti sportivi per favorire l'economia cittadina?. Chi saranno i partner chiave per ospitare i grandi eventi universitari?.? In Breve Proposta istituzione Consulta dello Sport per dialogo con associazioni e federazioni locali.. Progetto Chieti Città-Campus prevede sinergia con CUS per eventi universitari nazionali.. Ringraziamenti a Marco Marsilio e Maurizio Formichetti per il supporto all'evento.. Eventi sportivi mirano a generare ricadute economiche per imprese e attività locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro a Chieti, Sicari: lo sport sarà al centro del programma comunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Chieti, lo sport al centro del rilancio: la proposta di Matarazzo (Fdi) Chieti Progetto: domani Sicari presenta la lista e il programma? Cosa scoprirai Quali sono le priorità strategiche che Sicari presenterà domani sera? Chi sono i candidati che compongono la lista Chieti Progetto?... Giro d'Italia 2026, 8^ tappa da Chieti a Fermo: percorso e altimetriaOttava tappa oggi, 16 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Chieti e arriva a Fermo, per un totale di 156 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la ta ... tg24.sky.it Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Chieti-Fermo. Giornata da scatti e attacchi sui muri marchigianiPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 8.a tappa del Giro d'Italia 2026: Chieti-Fermo ... sport.virgilio.it