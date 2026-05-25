VIDEO I Sicari al ballottaggio contro Legnini sugli apparentamenti nessuna chiusura per il bene della città
Il candidato sindaco Cristiano Sicari è arrivato nel suo comitato elettorale intorno alle 19, dopo aver trascorso il pomeriggio con la famiglia in attesa dei risultati. Alla presenza dei sostenitori, ha dichiarato di essere “orgoglioso” della campagna condotta con “educazione”. Sui possibili apparentamenti con altri candidati al ballottaggio contro il suo avversario, Legnini, non sono state formulate dichiarazioni definitive, sottolineando che non ci sono decisioni prese “per il bene della città”.
Si dice “orgoglioso” della campagna elettorale della sua squadra, condotta con “educazione” il candidato sindaco Cristiano Sicari, arrivato nel sue comitato elettorale al Grande Albergo Abruzzo intorno alle 19, dopo aver trascorso il pomeriggio in famiglia in attesa dei risultati. Sull'ipotesi di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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