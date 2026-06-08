VIDEO I Legnini vicino alla vittoria al ballottaggio Febbo | Centrodestra partito troppo tardi ma superate le vecchie ruggini

Notizia in breve

Il candidato Legnini si avvicina alla vittoria al ballottaggio, mentre Febbo commenta che il centrodestra ha iniziato la campagna troppo tardi e ha superato le vecchie tensioni interne. Febbo aggiunge che il messaggio non è stato efficacemente comunicato agli elettori, ipotizzando che la campagna elettorale sia iniziata troppo tardi per avere un impatto. La competizione si conclude con Legnini in vantaggio, secondo i dati parziali.