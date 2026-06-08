VIDEO I Legnini vicino alla vittoria al ballottaggio Febbo | Centrodestra partito troppo tardi ma superate le vecchie ruggini
Il candidato Legnini si avvicina alla vittoria al ballottaggio, mentre Febbo commenta che il centrodestra ha iniziato la campagna troppo tardi e ha superato le vecchie tensioni interne. Febbo aggiunge che il messaggio non è stato efficacemente comunicato agli elettori, ipotizzando che la campagna elettorale sia iniziata troppo tardi per avere un impatto. La competizione si conclude con Legnini in vantaggio, secondo i dati parziali.
“Non siamo riusciti a far capire agli elettori il nostro messaggio, forse per una campagna elettorale iniziata troppo tardi”. Così Mauro Febbo, ex assessore regionale ed esponente di Forza Italia, commenta il risultato provvisorio del ballottaggio, che vede in vantaggio il candidato del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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