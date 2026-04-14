Il 30 aprile rappresenta la scadenza finale per aderire alla Rottamazione quinquies, un piano che consente di chiudere vecchie pendenze con il Fisco. Molte famiglie si preparano a sfruttare questa opportunità, che offre la possibilità di rateizzare i debiti accumulati nel tempo e di ottenere sconti sui importi dovuti. La procedura permette di definire in modo più agevole le situazioni fiscali irregolari, con diverse opzioni di pagamento disponibili fino alla data stabilita.

C ’è una data segnata in rosso sul calendario di molte famiglie: il 30 aprile. Non è l’attesa di un ponte primaverile, purtroppo, ma l’ultimo giorno utile per salire sul treno della Rottamazione quinquies. Si tratta del la quinta edizione del provvedimento che permette di chiudere i conti in sospeso con il Fisco, offrendo la possibilità di ripulire la propria posizione debitoria senza il peso insostenibile di sanzioni e interessi accumulati negli anni. In sostanza, chi ha collezionato pendenze tra il primo gennaio del 2000 e il 31 dicembre del 2023, può ora pagare solo la cifra netta dovuta originariamente. Rinunciare ai soldi per andare in pensione in anticipo: perché gli italiani dicono “sì” X Rottamazione quinquies, l’ultimo giorno è il 30 aprile 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è mai troppo tardi per riordinare i conti in sospeso. Tra rateizzazioni lunghissime e sconti generosi, ecco come funziona il piano che permette di chiudere le vecchie pendenze col Fisco

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