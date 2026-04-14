Non è mai troppo tardi per riordinare i conti in sospeso Tra rateizzazioni lunghissime e sconti generosi ecco come funziona il piano che permette di chiudere le vecchie pendenze col Fisco
Il 30 aprile rappresenta la scadenza finale per aderire alla Rottamazione quinquies, un piano che consente di chiudere vecchie pendenze con il Fisco. Molte famiglie si preparano a sfruttare questa opportunità, che offre la possibilità di rateizzare i debiti accumulati nel tempo e di ottenere sconti sui importi dovuti. La procedura permette di definire in modo più agevole le situazioni fiscali irregolari, con diverse opzioni di pagamento disponibili fino alla data stabilita.
C ’è una data segnata in rosso sul calendario di molte famiglie: il 30 aprile. Non è l’attesa di un ponte primaverile, purtroppo, ma l’ultimo giorno utile per salire sul treno della Rottamazione quinquies. Si tratta del la quinta edizione del provvedimento che permette di chiudere i conti in sospeso con il Fisco, offrendo la possibilità di ripulire la propria posizione debitoria senza il peso insostenibile di sanzioni e interessi accumulati negli anni. In sostanza, chi ha collezionato pendenze tra il primo gennaio del 2000 e il 31 dicembre del 2023, può ora pagare solo la cifra netta dovuta originariamente. Rinunciare ai soldi per andare in pensione in anticipo: perché gli italiani dicono “sì” X Rottamazione quinquies, l’ultimo giorno è il 30 aprile 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it
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