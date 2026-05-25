Chieti - La nona proiezione Noto Sondaggi per Il CentroRete8, con copertura all’81%, conferma Legnini primo ma sotto la soglia del 50%. A Chieti lo scenario del ballottaggio è ormai il dato politico più rilevante della serata elettorale. Secondo la nona proiezione elaborata dall’istituto Noto Sondaggi per il gruppo Il CentroRete8, con una copertura del campione arrivata all’81%, il candidato unitario del centrosinistra Giovanni Legnini si attesta al 48,7%. Un risultato netto, ma ancora sotto la soglia necessaria per chiudere la partita al primo turno. Alle sue spalle si conferma Cristiano Sicari, candidato di una parte del centrodestra, accreditato del 26,1%. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Chieti al ballottaggio, Legnini avanti: Sicari insegue mentre il centrodestra resta diviso

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