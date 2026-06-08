VIDEO I Le prime parole dopo l' elezione di Giovanni Legnini | Sarò il sindaco di tutti

Da chietitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria alle elezioni, il nuovo sindaco ha dichiarato che sarà il sindaco di tutti e ha promesso di rappresentare l’intera comunità. Si è poi incontrato con il sindaco uscente, con cui ha scambiato un abbraccio e ha espresso stima e amicizia.

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L'abbraccio con il sindaco uscente Diego Ferrara, per cui conferma la stima e l'amicizia e una promessa: “Sarò il sindaco di tutti”. Ecco le prime parole del nuovo sindaco di Chieti, Giovanni Legnini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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