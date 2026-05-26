Elezioni Vincenzo Carnevale dopo il trionfo a Fondi | Sarò il sindaco di tutti

Notizia in breve

Vincenzo Carnevale ha dichiarato che sarà il sindaco di tutti dopo aver vinto le elezioni a Fondi. La sua vittoria si è concretizzata con il risultato che lo ha portato alla carica di primo cittadino. Le sue parole sono arrivate poche ore dopo la chiusura delle urne, in un momento di festa per la sua coalizione. Carnevale ha promesso di rappresentare l’intera comunità, senza distinzione di schieramenti o preferenze.