Elezioni Vincenzo Carnevale dopo il trionfo a Fondi | Sarò il sindaco di tutti
Vincenzo Carnevale ha dichiarato che sarà il sindaco di tutti dopo aver vinto le elezioni a Fondi. La sua vittoria si è concretizzata con il risultato che lo ha portato alla carica di primo cittadino. Le sue parole sono arrivate poche ore dopo la chiusura delle urne, in un momento di festa per la sua coalizione. Carnevale ha promesso di rappresentare l’intera comunità, senza distinzione di schieramenti o preferenze.
“Sarò il sindaco di tutti”: queste le parole di Vincenzo Carnevale a qualche ora dal voto amministrativo che lo ha visto eleggere primo cittadino di Fondi. Una vittoria schiacciante per il candidato di Forza Italia sostenuto anche da altre quattro liste civiche ottenuta con quasi il 63% dei voti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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