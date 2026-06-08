Giovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti | sconfitto al ballottaggio il centrodestra riunito

A un'ora e mezza dalla chiusura dei seggi, è certo che Giovanni Legnini sarà il nuovo sindaco di Chieti, dopo aver sconfitto al ballottaggio il centrodestra riunito. Il dato ufficiale non è ancora definitivo.

Il dato ufficiale non è ancora definitivo, ma a un'ora e mezza dalla chiusura dei seggi, è ormai certo che il nuovo sindaco di Chieti è Giovanni Legnini. Un risultato che si è fatto via via più evidente sin dai primi minuti dopo lo spoglio, con i risultati provvisori che venivano trasmessi dai. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Chieti, Legnini candidato sindaco del centrosinistra

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ELEZIONI/ GIOVANNI LEGNINI E' IL NUOVO SINDACO DI CHIETIGiovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti. L’ex commissario straordinario per la ricostruzione e già vicepresidente del Csm si è imposto nettamente al ballottaggio contro Cristiano Sicari, mantene ... certastampa.it