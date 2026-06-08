VIDEO I Applausi ed entusiasmo nel comitato elettorale di Legnini | i dati provvisori lo vedono in vantaggio
Nel comitato elettorale di Legnini a Chieti, si sono sentiti applausi e urla di entusiasmo, dopo che i primi dati parziali indicano un vantaggio per il candidato del centrosinistra. Le immagini mostrano il pubblico che esulta, mentre i risultati ancora non sono ufficiali. La serata si svolge in un clima di attesa, con il comitato che si prepara a seguire gli sviluppi delle proiezioni di voto.
Applausi ed esultanze fragorose, a neanche un'ora dalla chiusura delle urne, nel comitato elettorale di Giovanni Legnini, candidato sindaco del centrosinistra a Chieti. I dati provvisori trasmessi dai rappresentanti di lista nei vari seggi elettorali, infatti, danno Legnini in netto vantaggio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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