VIDEO I Applausi all' arrivo al comitato per Legnini che apre ai candidati civici in vista del ballottaggio | Nostro risultato ottimo

Notizia in breve

Al comitato per Legnini, il candidato ha ricevuto applausi all’arrivo. Ha dichiarato che il risultato ottenuto al primo turno, con sei candidature a sindaco, rappresenta il miglior risultato di sempre per una coalizione di centrosinistra e civica. Ha inoltre aperto alla possibilità di sostenere candidati civici in vista del ballottaggio. La coalizione si è detta soddisfatta dei numeri raccolti finora.