VIDEO I Applausi all' arrivo al comitato per Legnini che apre ai candidati civici in vista del ballottaggio | Nostro risultato ottimo
Al comitato per Legnini, il candidato ha ricevuto applausi all’arrivo. Ha dichiarato che il risultato ottenuto al primo turno, con sei candidature a sindaco, rappresenta il miglior risultato di sempre per una coalizione di centrosinistra e civica. Ha inoltre aperto alla possibilità di sostenere candidati civici in vista del ballottaggio. La coalizione si è detta soddisfatta dei numeri raccolti finora.
“Un ottimo risultato, il risultato più alto di sempre al primo turno per una coalizione di centrosinistra e civica considerando sei candidature a sindaco”. Così il candidato sindaco Giovanni Legnini commenta i primi risultati parziali che lo danno in netto vantaggio in vista del ballottaggio del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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