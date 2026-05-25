VIDEO I Applausi all' arrivo al comitato per Legnini che apre ai candidati civici in vista del ballottaggio | Nostro risultato ottimo

Da chietitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al comitato per Legnini, il candidato ha ricevuto applausi all’arrivo. Ha dichiarato che il risultato ottenuto al primo turno, con sei candidature a sindaco, rappresenta il miglior risultato di sempre per una coalizione di centrosinistra e civica. Ha inoltre aperto alla possibilità di sostenere candidati civici in vista del ballottaggio. La coalizione si è detta soddisfatta dei numeri raccolti finora.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Un ottimo risultato, il risultato più alto di sempre al primo turno per una coalizione di centrosinistra e civica considerando sei candidature a sindaco”. Così il candidato sindaco Giovanni Legnini commenta i primi risultati parziali che lo danno in netto vantaggio in vista del ballottaggio del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Legnini inaugura il secondo comitato e dà voce ai candidati più giovani [FOTO]Nella giornata di oggi è stato inaugurato il secondo comitato in piazza Valignani, con la partecipazione di un rappresentante politico.

Leggi anche: Applausi all’arrivo di Elly Schlein al suo arrivo al Pd per conferenza su Referendum – Il video

Temi più discussi: Applausi per Mattarella all'arrivo al Foro Italico. La fidanzata di Sinner, Laila Hasanovic, sorride ma resta in silenzio; Lunghi applausi per l'addio a Petrini nella sua Pollenzo; VIDEO | La marcia verso l'albero Falcone, applausi per Di Matteo: protesta contro la commissione Antimafia; Video. La fake news dei figuranti pagati per applaudire Angela Merkel all'UE.

Applausi all’arrivo di Elly Schlein al Pd per conferenza dopo vittoria al ReferendumApplausi e strette di mano per la segretaria del Pd al suo arrivo in conferenza stampa sulla vittoria al Referendum. La conferenza stampa della segretaria del Pd Elly Schlein dalla sede del Nazareno a ... ilgiornale.it

Applausi all’arrivo di Elly Schlein al suo arrivo al Pd per conferenza su ReferendumRoma, 23 marzo 2026 Applausi e strette di mano per la segretaria del Pd al suo arrivo in conferenza stampa sulla vittoria al Referendum. La conferenza stampa della segretaria del Pd Elly Schlein dalla ... video.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web