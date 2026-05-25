Tra cori e applausi l' arrivo di Basile al comitato elettorale
Federico Basile è arrivato al comitato elettorale tra cori e applausi. La sua candidatura per il secondo mandato da sindaco di Messina è ormai certa, anche se non è ancora stata ufficializzata. L’ex primo cittadino si avvicina alla riconferma dopo aver rassegnato le dimissioni lo scorso febbraio. La presenza di sostenitori e il clima di entusiasmo accompagnano il suo ingresso, in attesa dell’annuncio formale.
Manca l'ufficialità, solo quella. Federico Basile è ormai a un passo dal diventare ancora una volta sindaco di Messina, dopo le dimissioni dello scorso febbraio. L'ultima proiezione parla di un 55%, troppo distacco dal primo inseguitore Marcello Scurria. Basile intorno alle 19.30 ha raggiunto il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: VIDEO I Applausi all'arrivo al comitato per Legnini, che apre ai candidati civici in vista del ballottaggio: "Nostro risultato ottimo"
Fenice, il pubblico urla «Colabianchi dimettiti», tra cori e applausi [VIDEO]Durante un concerto al Teatro La Fenice di Venezia, il pubblico ha interrotto l’evento con un intervento vocale, urlando “Colabianchi dimettiti”...
Basile celebra la rielezione: Messina ha premiato il nostro impegnoIl primo cittadino commenta l'esito del voto che lo proietta verso un secondo mandato con una percentuale in netta crescita da Tempostretto.it ... msn.com
Basile celebra la rielezione: Messina ha premiato il nostro impegno VIDEOIl primo cittadino commenta l'esito del voto che lo proietta verso un secondo mandato con una percentuale in netta crescita ... tempostretto.it