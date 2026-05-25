Tra cori e applausi l' arrivo di Basile al comitato elettorale

Notizia in breve

Federico Basile è arrivato al comitato elettorale tra cori e applausi. La sua candidatura per il secondo mandato da sindaco di Messina è ormai certa, anche se non è ancora stata ufficializzata. L’ex primo cittadino si avvicina alla riconferma dopo aver rassegnato le dimissioni lo scorso febbraio. La presenza di sostenitori e il clima di entusiasmo accompagnano il suo ingresso, in attesa dell’annuncio formale.