Vicolungo The Style Outlets inaugura la mostra Mail art and pop in verticale

La rassegna artistica Salotto Iotiamo Vicolungo entra nel vivo a Vicolungo The Style Outlets con la mostra “Mail art and pop in verticale” dedicata all’arte postale contemporanea e alle pratiche artistiche partecipative.L’inaugurazione, aperta a tutti, si terrà sabato 13 giugno alle ore 16,30. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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